Наступление на Харьковщине идёт по плану: что ждёт ВСУ завтра

Российские войска в Харьковской области продолжают активные боевые действия, направленные на укрепление позиций на волчанском и липцовском участках фронта, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги кампании, охватывающей весенний и летний периоды 2025 года, а также обозначил приоритетные направления работы для различных группировок на будущее. По его словам, усилия войск сосредоточены на улучшении тактического положения и достижении стратегических целей в регионе.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие действия направлены на повышение эффективности операций и укрепление контроля над ключевыми направлениями. Герасимов также подчеркнул важность выполнения новых задач для дальнейшего продвижения и стабилизации ситуации в зоне спецоперации.

