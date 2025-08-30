Северское направление горит: Герасимов раскрыл темп наступления

Российские войска из состава "Южной" группировки продолжают активно продвигаться на северском участке фронта, а также достигли юго-восточных границ Константиновки, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, он отметил, что за последний месяц на александро-калиновском направлении российские силы освободили пять населённых пунктов, среди которых Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык.

Эти территории, по его словам, имеют важное значение для оборонительных позиций украинской армии.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, успехи на данных направлениях свидетельствуют о высокой эффективности действий войск и их способности преодолевать укрепленные рубежи противника.

Герасимов также подчеркнул, что дальнейшие усилия будут направлены на развитие достигнутых результатов и выполнение стратегических задач в зоне операции.

Уточнения

