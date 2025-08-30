Удары по 76 объектам: как Россия парализовала Украину изнутри

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска в течение весеннего и летнего периодов 2025 года провели серию точечных атак, в результате которых были поражены 76 ключевых объектов военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за указанный период, а также обозначил приоритетные направления работы на будущее.

По его словам, удары осуществлялись исключительно по объектам, связанным с военной деятельностью, и были частью стратегического плана, разработанного Генштабом.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие действия направлены на ослабление военного потенциала противника и достижение поставленных целей операции. Герасимов также подчеркнул важность продолжения выполнения задач, которые обеспечат дальнейший успех в зоне спецоперации.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

