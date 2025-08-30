99,7% ЛНР в руках России: Герасимов объявил о последнем ударе

Российские войска практически полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль 99,7% её площади, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее.

По его словам, до полного освобождения региона осталось менее 60 квадратных километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в достижении поставленных целей.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие результаты подчёркивают высокую эффективность действий российских сил и их способность успешно выполнять стратегические задачи. Герасимов также акцентировал внимание на необходимости продолжения усилий для завершения освобождения оставшихся территорий и укрепления позиций в регионе.

