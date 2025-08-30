Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Котел для ВСУ создан: Россия захлопнула ловушку на ключевом направлении
Южная группировка наступает: Россия выдала удар по самому больному месту ВСУ
Чёрная кошка и дьявол: проклятие, которое живёт до сих пор
Н овенький котел для ВСУ: Россия захлопнула ловушку в Купянске
Секретное наступление группировки Север: что скрывалось за успехами России
Ледяной гигант раскрыл свои тайны — новое затмение изменило представления об атмосфере Урана
Лес, река и смерть: Россия уничтожает резервы Украины
Как стать победителем в армрестлинге: 5 эффективных техник, которые стоит освоить.
Место отдыха может стать источником болезней: эти предметы в спальне нужно срочно заменить

99,7% ЛНР в руках России: Герасимов объявил о последнем ударе

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска практически полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль 99,7% её площади, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее.

По его словам, до полного освобождения региона осталось менее 60 квадратных километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в достижении поставленных целей.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие результаты подчёркивают высокую эффективность действий российских сил и их способность успешно выполнять стратегические задачи. Герасимов также акцентировал внимание на необходимости продолжения усилий для завершения освобождения оставшихся территорий и укрепления позиций в регионе.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу
Для одних — шанс сэкономить, для других — возможность путешествовать в компании: этот секрет меняет опыт путешествий
Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.