Украина теряет юг: Герасимов раскрыл масштабы наступления

Российские войска из состава группировки "Восток" продолжают расширять зону контроля в Запорожской области, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотострелковая дивизия

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее.

По его словам, в ходе операции в Запорожской области российские силы установили контроль над двумя населёнными пунктами — Малиновкой и Темировкой, что является частью плана по освобождению региона.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие успехи подчёркивают эффективность действий группировки "Восток" и её способность достигать поставленных целей. Герасимов также акцентировал внимание на необходимости выполнения новых задач для дальнейшего продвижения и укрепления позиций в зоне спецоперации.

Уточнения

Запоро́жская о́бласть — область в юго-восточной части Украины. Расположена в нижнем течении Днепра.

