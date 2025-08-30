Спецоперация в цифрах: 6 населённых пунктов, крах обороны ВСУ

Российские войска из состава группировки "Днепр" продолжают расширять зону контроля в Запорожской области, взяв под контроль шесть населённых пунктов на ореховском участке фронта.
Кроме того, они так же ведут активные действия по освобождению ещё четырёх, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий ОГВ в зоне специальной военной операции Валерий Герасимов.
По его словам, в ходе наступательных действий на ореховском направлении группировка "Днепр" установила контроль над такими населёнными пунктами, как Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое. Он также отметил, что в настоящее время войска сосредоточены на освобождении Степногорска, Малой Токмачки и Плавней, где продолжаются интенсивные боевые действия.
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, успехи группировки "Днепр" подчёркивают высокую эффективность действий российских сил и их способность достигать поставленных целей в сложных условиях. Герасимов также акцентировал внимание на важности продолжения наступления для укрепления позиций и выполнения стратегических задач в регионе.
