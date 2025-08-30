Спецоперация в цифрах: 6 населённых пунктов, крах обороны ВСУ

Российские войска из состава группировки "Днепр" продолжают расширять зону контроля в Запорожской области, взяв под контроль шесть населённых пунктов на ореховском участке фронта.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Кроме того, они так же ведут активные действия по освобождению ещё четырёх, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий ОГВ в зоне специальной военной операции Валерий Герасимов.

По его словам, в ходе наступательных действий на ореховском направлении группировка "Днепр" установила контроль над такими населёнными пунктами, как Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое. Он также отметил, что в настоящее время войска сосредоточены на освобождении Степногорска, Малой Токмачки и Плавней, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, успехи группировки "Днепр" подчёркивают высокую эффективность действий российских сил и их способность достигать поставленных целей в сложных условиях. Герасимов также акцентировал внимание на важности продолжения наступления для укрепления позиций и выполнения стратегических задач в регионе.

