Герасимов объявил о ликвидации украинского ВПК: что ждёт ВСУ теперь

Российские войска в ночь на 30 августа провели атаку на ряд крупных объектов военно-промышленного комплекса Украины.
Атакованы предприятия "Южмаш" и "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в подконтрольной украинским силам части Запорожья, а также сборочные цеха Павлоградского химического завода, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее. По его словам, удары были нанесены по объектам, которые занимаются производством двигателей, боевых частей, ракетного топлива, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов, что позволило достичь значительных результатов в ослаблении военного потенциала противника.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие действия направлены на подрыв производственных мощностей украинского ВПК и достижение стратегических целей операции. Герасимов также подчеркнул важность продолжения выполнения задач для дальнейшего успеха в зоне спецоперации.
Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре. Названо в честь Александра Максимовича Макарова, многолетнего директора завода.
