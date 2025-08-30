Герасимов объявил о ликвидации украинского ВПК: что ждёт ВСУ теперь

Российские войска в ночь на 30 августа провели атаку на ряд крупных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

Атакованы предприятия "Южмаш" и "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в подконтрольной украинским силам части Запорожья, а также сборочные цеха Павлоградского химического завода, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В рамках анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее. По его словам, удары были нанесены по объектам, которые занимаются производством двигателей, боевых частей, ракетного топлива, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов, что позволило достичь значительных результатов в ослаблении военного потенциала противника.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие действия направлены на подрыв производственных мощностей украинского ВПК и достижение стратегических целей операции. Герасимов также подчеркнул важность продолжения выполнения задач для дальнейшего успеха в зоне спецоперации.

Уточнения

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре. Названо в честь Александра Максимовича Макарова, многолетнего директора завода.

