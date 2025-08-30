Секретный рубеж: что скрывают в Сумской области от глаз Запада

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов провёл анализ итогов весенне-летнего этапа военной кампании 2025 года, находясь непосредственно в районе проведения специальной операции.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

Он отметил, что поставленные цели по формированию защитного пояса вдоль российских границ в регионах Сумской и Харьковской областей реализуются в полном объёме и в соответствии с планом.

Кроме того, в ходе совещания были определены приоритетные направления деятельности для различных группировок войск на ближайшее будущее. По данным Министерства обороны России, генерал подчеркнул важность продолжения работы над укреплением оборонительных рубежей, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в приграничных районах.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть - область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.

