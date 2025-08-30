Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов провёл анализ итогов весенне-летнего этапа военной кампании 2025 года, находясь непосредственно в районе проведения специальной операции.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Он отметил, что поставленные цели по формированию защитного пояса вдоль российских границ в регионах Сумской и Харьковской областей реализуются в полном объёме и в соответствии с планом.

Кроме того, в ходе совещания были определены приоритетные направления деятельности для различных группировок войск на ближайшее будущее. По данным Министерства обороны России, генерал подчеркнул важность продолжения работы над укреплением оборонительных рубежей, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в приграничных районах.

Су́мска́я о́бласть - область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
