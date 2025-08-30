Днепропетровск в кольце: Россия выдала мощный ответ Киеву

В субботу стало известно, что российские войска продолжают активные действия в Днепропетровской области Украины.

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что под контроль было взято семь населённых пунктов региона.

Он отметил, что процесс продвижения сил в этом районе идёт успешно, и обозначенные рубежи постепенно закрепляются. Эти данные подчеркивают динамику изменений на линии соприкосновения и отражают текущую ситуацию в зоне проведения операции.

