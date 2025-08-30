Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В субботу стало известно, что российские войска продолжают активные действия в Днепропетровской области Украины.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Бойцы армии РФ

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что под контроль было взято семь населённых пунктов региона.

Он отметил, что процесс продвижения сил в этом районе идёт успешно, и обозначенные рубежи постепенно закрепляются. Эти данные подчеркивают динамику изменений на линии соприкосновения и отражают текущую ситуацию в зоне проведения операции.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании
