Силовые структуры » Военные новости

Российские войска в рамках специальной военной операции добились значительных успехов на нескольких направлениях.

Солдаты
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солдаты

По данным Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что на рубцовском направлении силы продвинулись на расстояние до 25 километров вглубь оборонительных позиций противника.

В результате этого под контроль перешло десять населённых пунктов, среди которых Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези и Среднее.

Кроме того, он отметил, что на краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия, направленные на ликвидацию украинских формирований в районе населённого пункта Кировск.

Также завершается операция по уничтожению группировки противника, которая оказалась блокированной в районе Серебрянского лесничества у реки Северский Донец. Эти события свидетельствуют о значительных изменениях в оперативной обстановке в зоне проведения операции.

Уточнения

Се́верский Доне́ц  — река юга Восточно-Европейской равнины, протекающая через Белгородскую и Ростовскую области России, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины, правый (наибольший) приток Дона. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
