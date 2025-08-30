Российские войска в рамках специальной военной операции добились значительных успехов на нескольких направлениях.
По данным Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что на рубцовском направлении силы продвинулись на расстояние до 25 километров вглубь оборонительных позиций противника.
В результате этого под контроль перешло десять населённых пунктов, среди которых Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези и Среднее.
Кроме того, он отметил, что на краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия, направленные на ликвидацию украинских формирований в районе населённого пункта Кировск.
Также завершается операция по уничтожению группировки противника, которая оказалась блокированной в районе Серебрянского лесничества у реки Северский Донец. Эти события свидетельствуют о значительных изменениях в оперативной обстановке в зоне проведения операции.
Се́верский Доне́ц — река юга Восточно-Европейской равнины, протекающая через Белгородскую и Ростовскую области России, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины, правый (наибольший) приток Дона.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.