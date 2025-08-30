Котел для ВСУ создан: Россия захлопнула ловушку на ключевом направлении

Российские войска продолжают активные действия в рамках специальной военной операции.

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что силы группировки "Центр" успешно продвигаются сразу по нескольким направлениям, включая октябрьское, красноармейское и днепропетровское.

Он отметил, что в настоящее время осуществляется окружение и изоляция красноармейско-димитровской агломерации, а боевые действия уже ведутся непосредственно в черте Красноармейска.

Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил приоритетные задачи для войск на будущее.

Он также подчеркнул, что на административной границе Днепропетровской области удалось преодолеть оборонительные укрепления противника, в результате чего под контроль перешли два населённых пункта — Дачное и Филия.

