Украина на грани коллапса: в Донецкой области освобождено 25 населённых пунктов

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что силы группировки "Восток" успешно продвигаются в западном направлении на территории Донецкой Народной Республики.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

Он отметил, что в результате этих действий под контроль перешло 25 населённых пунктов.

Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил приоритетные направления работы для войск на будущее. По его словам, достигнутые успехи являются важной частью реализации стратегических целей, что позволяет укреплять позиции в регионе.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).

