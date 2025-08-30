Камышеваха — последний рубеж Украины: что это значит для фронта

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что группировка "Восток" освободила Камышеваху, которая стала последним населённым пунктом на территории ДНР, входившим в зону ответственности этого воинского формирования.

Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские военные

Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил приоритетные направления для дальнейшей работы войск.

Он подчеркнул, что освобождение Камышевахи знаменует собой завершение определённого этапа в реализации стратегических целей, что позволяет сосредоточиться на новых задачах в регионе.

Уточнения

Камышева́ха — посёлок городского типа, входит в Краматорский городской совет Донецкой области Украины.

