Российские войска продолжают наносить целенаправленные удары в рамках специальной военной операции.
По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что основное внимание при атаках на объекты военно-промышленного комплекса Украины уделяется уничтожению предприятий, занимающихся выпуском ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.
Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил ключевые направления для дальнейшей работы войск.
Он отметил, что за это время было поражено 76 значимых объектов, относящихся к военно-промышленному комплексу и вооружённым силам Украины. Эти действия, по его словам, направлены на ослабление военного потенциала противника и достижение стратегических целей операции.
Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.