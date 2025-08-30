БПЛА ВСУ больше не летают: Россия уничтожает заводы по их производству

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают наносить целенаправленные удары в рамках специальной военной операции.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что основное внимание при атаках на объекты военно-промышленного комплекса Украины уделяется уничтожению предприятий, занимающихся выпуском ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.

Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил ключевые направления для дальнейшей работы войск.

Он отметил, что за это время было поражено 76 значимых объектов, относящихся к военно-промышленному комплексу и вооружённым силам Украины. Эти действия, по его словам, направлены на ослабление военного потенциала противника и достижение стратегических целей операции.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
