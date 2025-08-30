Украина осталась без Сапсана: Россия уничтожила главный ракетный козырь Киева

Российские войска совместно с Федеральной службой безопасности провели ряд целенаправленных атак в рамках специальной военной операции.

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, руководящий Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в период с июля по август была осуществлена серия мощных и скоординированных ударов с использованием высокоточного оружия по важнейшим объектам, связанным с производством украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Он отметил, что в результате этих действий были ликвидированы ключевые элементы инфраструктуры, включая конструкторские бюро, производственные цеха, выпускающие компоненты боевых частей, системы управления и двигатели для ракет.

Эти меры, по его словам, направлены на значительное ослабление военного потенциала противника и достижение стратегических целей операции.

Уточнения

ФСБ России — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

