Днепропетровск в центре внимания: Россия наступает по всем фронтам

Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают активные действия в Днепропетровской области в рамках специальной военной операции.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что группировка "Восток" успешно продвигается вперёд в Днепропетровской области, установив контроль над пятью населёнными пунктами, среди которых Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.

Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил ключевые направления для дальнейшей работы войск.

Он подчеркнул, что достигнутые успехи являются важной частью реализации стратегических целей, что позволяет укреплять позиции в регионе и создавать условия для выполнения последующих задач.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.

