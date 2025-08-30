Российские войска продолжают активные действия в Днепропетровской области в рамках специальной военной операции.
По информации Министерства обороны РФ, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, генерал армии Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения операции, сообщил, что группировка "Восток" успешно продвигается вперёд в Днепропетровской области, установив контроль над пятью населёнными пунктами, среди которых Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.
Кроме того, Герасимов подвёл итоги боевых действий, проведённых в течение весенне-летнего периода, и обозначил ключевые направления для дальнейшей работы войск.
Он подчеркнул, что достигнутые успехи являются важной частью реализации стратегических целей, что позволяет укреплять позиции в регионе и создавать условия для выполнения последующих задач.
Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.
