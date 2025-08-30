Российские войска продолжают наступление, создавая серьезные трудности для украинской армии, которая сталкивается с необходимостью оперативно перебрасывать свои лучшие силы между различными участками фронта, чтобы справляться с возникающими проблемами.
Об этом сообщил Валерий Герасимов, подводя итоги боевых действий за весенне-летний период в зоне проведения специальной военной операции.
По его словам, анализ ситуации показывает, что украинские войска в последние месяцы направляли все свои ресурсы на то, чтобы замедлить продвижение российских сил. Однако это привело к значительным потерям, из-за чего командованию приходится постоянно перемещать наиболее подготовленные части с одного проблемного направления на другое, чтобы стабилизировать положение.
Кроме того, были обозначены ключевые задачи, которые стоят перед российскими войсками в ближайшем будущем, с учетом текущей обстановки на линии соприкосновения.
