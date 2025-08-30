Переломный момент наступил: Россия взяла контроль над конфликтом

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска удерживают полный контроль над ходом специальной военной операции, уверенно диктуя свои условия на поле боя.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Об этом сообщил Валерий Герасимов, подводя итоги боевых действий за весенне-летний период в зоне проведения спецоперации.

По его словам, в настоящее время российские силы обладают решающим преимуществом, что позволяет им определять направление и темпы развития событий на линии фронта.

Кроме того, были обозначены основные цели и приоритеты, которые стоят перед войсками в ближайшем будущем, с учетом текущей ситуации и планов на перспективу.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).

