Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистый мотор дольше живёт: как мойка двигателя снижает риск перегрева и возгорания
Игорь Макаров продемонстрировал пресс: хоккеист ответил на обвинения Леры Кудрявцевой
Урсула фон дер Ляйен в ловушке собственных обвинений — журналист раскрыл правду
Секрет побед российского оружия раскрыт: Герасимов назвал главное условие
Бомбы над Украиной: Россия за одну ночь разрушила планы Киева
Юридический нокаут: суд США вынес вердикт по тарифам Трампа
Наступление разгорается: Герасимов раскрыл планы на ближайшее время
Лаборатория хаоса: Россия взламывает оборону Украины изнутри
Турция без кошелька: как одно приложение заменяет обменники и спасает нервы

Переломный момент наступил: Россия взяла контроль над конфликтом

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска удерживают полный контроль над ходом специальной военной операции, уверенно диктуя свои условия на поле боя.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Об этом сообщил Валерий Герасимов, подводя итоги боевых действий за весенне-летний период в зоне проведения спецоперации.

По его словам, в настоящее время российские силы обладают решающим преимуществом, что позволяет им определять направление и темпы развития событий на линии фронта.

Кроме того, были обозначены основные цели и приоритеты, которые стоят перед войсками в ближайшем будущем, с учетом текущей ситуации и планов на перспективу.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Украина без ракет: Россия уничтожила сердце военного производства Киева
Днепропетровск в центре внимания: Россия наступает по всем фронтам
Украина осталась без Сапсана: Россия уничтожила главный ракетный козырь Киева
Волосы, что растут под светом Луны: как выбрать правильную фазу для идеальной стрижки
БПЛА ВСУ больше не летают: Россия уничтожает заводы по их производству
Камышеваха — последний рубеж Украины: что это значит для фронта
Украина на грани коллапса: в Донецкой области освобождено 25 населённых пунктов
Котел для ВСУ создан: Россия захлопнула ловушку на ключевом направлении
Южная группировка наступает: Россия выдала удар по самому больному месту ВСУ
Чёрная кошка и дьявол: проклятие, которое живёт до сих пор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.