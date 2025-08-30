Наступление разгорается: Герасимов раскрыл планы на ближайшее время

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска намерены продолжать выполнение целей специальной военной операции, сосредоточив усилия на активных наступательных манёврах.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Об этом сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ, который также занимает пост командующего Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов.

По данным Министерства обороны России, он подчеркнул, что задачи, поставленные перед объединёнными силами, будут реализованы через усиление наступательной тактики.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016)

