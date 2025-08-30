Бомбы над Украиной: Россия за одну ночь разрушила планы Киева

Российские вооружённые силы в ночь на субботу атаковали сразу десять военных аэродромов на территории Украины, нанеся значительный ущерб авиационной технике и инфраструктурным объектам.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

Об этом сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ, который также является командующим Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, удары затронули такие города, как Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов.

Кроме того, в рамках специальной военной операции были подведены итоги боевых действий за весенне-летний период, а также определены приоритетные цели на будущее. В ту же ночь был осуществлён ещё один успешный удар, целью которого стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Эти предприятия занимались производством двигателей, боевых частей, ракетного топлива, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов.

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

