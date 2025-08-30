Секрет побед российского оружия раскрыт: Герасимов назвал главное условие

Эффективность действий российских вооружённых сил во многом зависит от бесперебойного обеспечения современным вооружением и техникой.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Об этом сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ, который также занимает должность командующего Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов.

По данным Министерства обороны России, он отметил, что залогом успешных операций является оперативная доставка необходимого количества высокоточных ракет, боеприпасов, а также различного военного оборудования, производимого промышленными предприятиями.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

