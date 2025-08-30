Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Эффективность действий российских вооружённых сил во многом зависит от бесперебойного обеспечения современным вооружением и техникой.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Об этом сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ, который также занимает должность командующего Объединённой группировкой войск, генерал армии Валерий Герасимов.

По данным Министерства обороны России, он отметил, что залогом успешных операций является оперативная доставка необходимого количества высокоточных ракет, боеприпасов, а также различного военного оборудования, производимого промышленными предприятиями.

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
