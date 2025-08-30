Ночной разгром: Россия уничтожила сердце украинской авиации

Российские вооруженные силы атаковали конструкторское бюро "Ивченко-прогресс", расположенное в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

В результате удара было уничтожено ценное оборудование западного производства, использовавшееся для создания и усовершенствования авиадвигателей, необходимых украинской армии. Об этом сообщил представитель Общественной палаты РФ, занимающий пост сопредседателя координационного совета по вопросам интеграции новых территорий, Владимир Рогов, в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее в украинских изданиях появилась информация о том, что в ночь накануне в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее отмечал, что в ночь на 30 августа российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинской военной промышленности, включая предприятие "Мотор Сич", также расположенное в Запорожье, подконтрольном украинским силам.

Как уточнил Владимир Рогов, в результате атаки на "Ивченко-прогресс" значительный ущерб был нанесен дорогостоящему оборудованию, которое использовалось для разработки двигателей для авиации. Он добавил, что из-за этого удара работы по созданию и модернизации двигателей для вертолетов и самолетов украинских вооруженных сил были временно приостановлены.

Запорожская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр, вошла в состав России после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако власти Украины не признают итоги голосования и продолжают обстрелы региона.

На сегодняшний день более 70% территории области находится под контролем российских сил, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, — удерживается украинскими войсками. С марта 2023 года временным административным центром региона является город Мелитополь.

"Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

