Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль стер правительство Йемена: кто следующий под ударом
Сана в огне: хуситы назначили нового лидера вместо погибшего
Берёзовый клондайк: турецкий инвестор вложит $100 млн в производство шпона в Башкирии
Судостроение получило высшую отметку: Путин утвердил звание героев труда
Шаман признался: Мизулина меняет свой график ради совместных мероприятий
Сжигает жир, увлажняет кожу и контролирует сахар — кукурузное масло в деле
Привычный аромат — мощный эффект: эта специя контролирует уровень холестерина
Победить изжогу без таблеток: простые секреты, о которых редко говорят врачи
Грызёт поводок не просто так: что пытается сказать вам питомец

Ночной разгром: Россия уничтожила сердце украинской авиации

2:10
Силовые структуры » Военные новости

Российские вооруженные силы атаковали конструкторское бюро "Ивченко-прогресс", расположенное в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск.

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

В результате удара было уничтожено ценное оборудование западного производства, использовавшееся для создания и усовершенствования авиадвигателей, необходимых украинской армии. Об этом сообщил представитель Общественной палаты РФ, занимающий пост сопредседателя координационного совета по вопросам интеграции новых территорий, Владимир Рогов, в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее в украинских изданиях появилась информация о том, что в ночь накануне в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее отмечал, что в ночь на 30 августа российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинской военной промышленности, включая предприятие "Мотор Сич", также расположенное в Запорожье, подконтрольном украинским силам.

Как уточнил Владимир Рогов, в результате атаки на "Ивченко-прогресс" значительный ущерб был нанесен дорогостоящему оборудованию, которое использовалось для разработки двигателей для авиации. Он добавил, что из-за этого удара работы по созданию и модернизации двигателей для вертолетов и самолетов украинских вооруженных сил были временно приостановлены.

Запорожская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр, вошла в состав России после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако власти Украины не признают итоги голосования и продолжают обстрелы региона.

На сегодняшний день более 70% территории области находится под контролем российских сил, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, — удерживается украинскими войсками. С марта 2023 года временным административным центром региона является город Мелитополь.

Уточнения

"Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни
Красная киноварь и сосуды в форме совы: гробница первого царя Караколя стала ключом к тайнам майя
Как подготовить клубнику к зиме, чтобы она одарила вас в три раза большим урожаем
Ваши мышцы скажут спасибо: какие результаты принесет тренировка на велотренажёре
300 миллиардов евро на кону: Евросоюз на грани решения по активам РФ
Мучаем себя диетами, но вес будто заколдован: эти четыре привычки изменят тело без подсчёта калорий
Модные, но бесполезные: эти растения испортят интерьер даже самой стильной квартиры
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.