Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США поставили мир на колени: почему ООН может переехать из Нью-Йорка в Женеву
Секретная операция в Газе: Израиль ликвидирует верхушку ХАМАС
Тьма пришла в Курскую область: 17 тысяч человек остались без света из-за ВСУ
КТК подтвердил отсутствие нефтесодержащих пленок в районе Анапы
Обстрелы, пожары, разрушения: атаки украинских беспилотников на Белгородчину
Свет режет глаза: невестка Валерии раскрыла причину ненависти к себе
Нефтяной апокалипсис отменяется: КТК ликвидировал экологическую бомбу
Переполюсовка в Азии: Индия стала главным врагом Трампа
Разоблачение века: американец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать к любовнице в Грузию

Секретный фронт Донбасса: как Россия побеждает в войне дронов

1:25
Силовые структуры » Военные новости

Российские военнослужащие на Константиновском направлении в ДНР в благоприятных условиях способны уничтожать до десяти групп операторов беспилотных летательных аппаратов противника ежедневно, сообщил командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск, известный под позывным "Сава", в беседе с РИА Новости.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

По его словам, противостояние в воздухе остается одной из ключевых задач, с которой обе стороны сталкиваются каждый день. Он пояснил, что российские силы активно выявляют антенны и позиции расчетов БПЛА ВСУ, после чего наносят удары, выводя из строя как оборудование, так и сами группы операторов.

Командир также отметил, что вражеские подразделения, управляющие дронами, обычно располагаются на расстоянии от десяти километров и дальше от линии фронта, в зависимости от уровня подготовки личного состава и специфики подразделения.

Он подчеркнул, что на Константиновском направлении противник сосредоточил значительное количество таких отрядов, сделав ставку на использование беспилотников для сдерживания наступления российских войск.

Кроме того, "Сава" указал, что украинское командование дополнительно перебросило на этот участок фронта новые группы операторов БПЛА, что подчеркивает стратегическую важность данного направления для ВСУ.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Скучные яблоки превращаются в кулинарные сокровища — 7 проверенных идей
Витрины, бриллианты и неожиданный нокаут: боец ММА раздавила арбуз кулаком в магазине
Забытые храмы и руины, которые расскажут вам больше о мире, чем знаменитые достопримечательности
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Секрет ресторанного супа раскрыт: невзрачный корень, который меняет всё
Джон Калшоу сыграет Двенадцатого Доктора в культовом сериале Доктор кто
Электромобили: владельцы раскрывают секрет неиспользованного запаса хода
Пирамиды под прицелом: что на самом деле тренируют в Bright Star
Птицы под защитой Путина: Россия меняет мировые правила игры
Запрещал языки, сжигал людей: логический конец Парубия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.