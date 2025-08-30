Секретный фронт Донбасса: как Россия побеждает в войне дронов

Российские военнослужащие на Константиновском направлении в ДНР в благоприятных условиях способны уничтожать до десяти групп операторов беспилотных летательных аппаратов противника ежедневно, сообщил командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск, известный под позывным "Сава", в беседе с РИА Новости.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

По его словам, противостояние в воздухе остается одной из ключевых задач, с которой обе стороны сталкиваются каждый день. Он пояснил, что российские силы активно выявляют антенны и позиции расчетов БПЛА ВСУ, после чего наносят удары, выводя из строя как оборудование, так и сами группы операторов.

Командир также отметил, что вражеские подразделения, управляющие дронами, обычно располагаются на расстоянии от десяти километров и дальше от линии фронта, в зависимости от уровня подготовки личного состава и специфики подразделения.

Он подчеркнул, что на Константиновском направлении противник сосредоточил значительное количество таких отрядов, сделав ставку на использование беспилотников для сдерживания наступления российских войск.

Кроме того, "Сава" указал, что украинское командование дополнительно перебросило на этот участок фронта новые группы операторов БПЛА, что подчеркивает стратегическую важность данного направления для ВСУ.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

