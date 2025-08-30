Обстрелы, пожары, разрушения: атаки украинских беспилотников на Белгородчину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В субботу украинские беспилотники нанесли удары по различным объектам в Белгородской области, вызвав пожары и разрушения, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Боеприпасы
Фото: dvidshub.net by John Crosby, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боеприпасы

По его данным, атаки затронули как жилые, так и промышленные территории, но, к счастью, обошлось без жертв.

В селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал частный дом, причинив ущерб. В поселке Октябрьский в результате налета беспилотника пострадали крыши жилого дома и хозяйственной постройки, а также был поврежден легковой автомобиль. В поселке Северный дроны дважды ударили по промышленному предприятию, что привело к возгоранию автобуса и грузовика. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь, однако техника предприятия получила повреждения.

В селе Солоти Валуйского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль "Камаз". В хуторе Рябики из-за ударов FPV-дронов пострадали линия электропередач, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, а в хуторе Желобок из-за налета беспилотника сгорел припаркованный автомобиль. В селе Новая Таволжанка с дрона было сброшено взрывное устройство, а также зафиксированы два обстрела.

В Борисовском районе, в селе Новоалександровка, из-за взрыва дрона были повреждены линии газо- и электроснабжения. В селе Беленькое беспилотник пробил крышу частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадали коммерческий объект, автомобиль, жилой дом и хозяйственная постройка. В селе Смородино дрон повредил надворную постройку.

В поселке Красная Яруга беспилотник взорвался на территории предприятия, а в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона загорелся частный дом. В поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы удары двух беспилотников.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атак не было.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
