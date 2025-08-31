Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Силовые структуры » Военные новости

В районе Камышевахи в Донецкой Народной Республике украинские войска применили тактику, ориентированную на разведку и целеуказание, избегая прямых столкновений.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом стало известно из рассказа военнослужащего ВС РФ для РИА Новости, который подчеркнул, что пехотные подразделения используются в основном для осмотра территории, а не для активных боевых действий. Это позволяет передавать информацию для артиллерии или беспилотных аппаратов, минимизируя собственные потери.

Представитель отметил, что при обнаружении российских сил украинские бойцы предпочитают не вступать в открытый бой, а передавать данные для дальнейших ударов. Такая стратегия объясняет редкость непосредственных стычек и делает конфликт более зависимым от технологий.

В результате основная тяжесть ведения огня ложится на расчеты БПЛА и артиллерийские подразделения, что отражает современные тенденции в военных операциях.

Кульминацией событий стало заявление от официальных источников о полном контроле над населенным пунктом. Это произошло в субботу, когда силы российской группировки "Восток" объявили о его освобождении. Инцидент подчеркивает, как эволюционируют методы ведения войны, где разведка и точные удары играют ключевую роль, а прямые атаки становятся редкостью.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

