В Белгородской области недавно произошла серия атак со стороны украинских беспилотников, затронувших несколько населенных пунктов и вызвавших материальный ущерб.
По информации от Вячеслава Гладкова, в результате инцидентов пострадал один гражданский, а повреждения затронули как жилые постройки, так и транспортные средства. Это событие подчеркивает растущую напряженность в приграничных районах и необходимость усиления мер безопасности.
Губернатор сообщил, что беспилотники нанесли удары по девяти локациям в шести районах, включая сельские поселения и промышленные зоны. В одном случае водитель сельскохозяйственной техники получил травмы от взрыва, но был оперативно доставлен в медицинское учреждение и получил необходимую помощь. Другие инциденты привели к повреждениям частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры, что вызвало обеспокоенность среди местного населения.
Власти подчеркнули, что такие действия не только наносят прямой вред, но и создают риски для повседневной жизни. Для минимизации последствий были приняты меры по оценке ущерба и оказанию поддержки пострадавшим.
Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в — российский государственный и политический деятель. Губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 (врио 18 ноября 2020 — 27 сентября 2021).
