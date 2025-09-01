Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию

Япония впервые развернет истребители F-15 в Великобритании, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это повлияет на баланс сил в Европе и зачем Лондон и Токио объединяют усилия в создании шестого поколения истребителей, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Япония впервые развернет истребители F-15 на территории Соединенного Королевства в рамках планов по обмену подразделениями с Королевскими военно-воздушными силами. Хотя авиация самообороны Японии значительно активизировала деятельность в западной части Тихого океана и все чаще принимает у себя истребители различных стран западного блока, переброска F-15 в Европу станет беспрецедентным событием, которое еще глубже вовлечет Токио в европейскую систему безопасности.

Хили отметил в совместном заявлении со своим японским коллегой, что это укрепит взаимодействие двух стран в рамках подготовки к совместному производству истребителя шестого поколения по программе Global Combat Air Programme — самолета, который в Великобритании будет называться Tempest. Объявление было сделано вскоре после прибытия британской авианосной ударной группы в Японию для беспрецедентных совместных учений, в ходе которых британские F-35B впервые сели на японский авианосец.

Если переброска состоится, F-15 станет самым тяжелым истребителем в Европе за пределами Белоруссии и Украины, а также самым быстрым на континенте. Помимо этих двух постсоветских государств, европейские страны полагаются на более легкие истребители меньшей дальности — такие как F-16, F-35 и Eurofighter, — оснащенные заметно меньшими радарами и уступающие F-15 по скорости и высоте полета. Хотя британские вооруженные силы рассматривали возможность закупки F-15 и еще более тяжелого F-14 в 1970-х годах, высокие расходы на эксплуатацию этих машин и необходимость поддержания национальной оборонной промышленности стали факторами, которые подтолкнули Лондон к совместным программам с европейскими странами, воплотившимися впоследствии в проектах Tornado и Eurofighter.

Несмотря на то что японские F-15 все чаще считают устаревшими и часть парка планируется вывести из эксплуатации и заменить на F-35, чуть меньше половины флота будет модернизировано. Эти самолеты получат новое авионику и вооружение, доведенные до уровня F-15EX, закупаемого ВВС США.

Япония подтвердила планы по разработке собственного истребителя шестого поколения в феврале 2019 года. Тогда ожидалось, что программа будет серьезно зависеть от поддержки США. Однако в декабре 2022 года было объявлено о слиянии японского проекта с британской программой Tempest в рамках новой инициативы Global Combat Air Programme, в которой две страны планировали совместно разработать двигатели. При этом, как и Япония, европейские государства-участники программы не имеют опыта создания истребителей-невидимок даже пятого поколения.

Программы Eurofighter и Tornado, в которых ранее участвовали Великобритания и Италия, считались слабыми конкурентами своего времени. Задержки и проблемы в реализации нового проекта породили сомнения, что Япония может отказаться от него в пользу закупки усовершенствованных версий F-35 или истребителя шестого поколения F-47, который США предложили в мае. Предполагается, что F-47 станет более тяжелым, современным и эффективным самолетом, появится значительно раньше, но при этом не даст Японии сопоставимых возможностей для участия своей промышленности.