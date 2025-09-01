Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника
Самое жирное время: Ксения Собчак раскрыла, какой период считает самым ярким в истории России
Пётр Красилов представил новую жену: история любви с поклонницей
Невинный букет или взятка? Как не подставить педагога подарком на 1 сентября
Воссоединение сорвано: почему старый состав Гарри Поттера не вернётся на экраны – названа причина

Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию

4:14
Силовые структуры » Военные новости

Япония впервые развернет истребители F-15 в Великобритании, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это повлияет на баланс сил в Европе и зачем Лондон и Токио объединяют усилия в создании шестого поколения истребителей, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker
Фото: Фотография с сайта ir Force США 071007-F-0986R-902 by Ktr101 из английской Википедии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Япония впервые развернет истребители F-15 на территории Соединенного Королевства в рамках планов по обмену подразделениями с Королевскими военно-воздушными силами. Хотя авиация самообороны Японии значительно активизировала деятельность в западной части Тихого океана и все чаще принимает у себя истребители различных стран западного блока, переброска F-15 в Европу станет беспрецедентным событием, которое еще глубже вовлечет Токио в европейскую систему безопасности.

Хили отметил в совместном заявлении со своим японским коллегой, что это укрепит взаимодействие двух стран в рамках подготовки к совместному производству истребителя шестого поколения по программе Global Combat Air Programme — самолета, который в Великобритании будет называться Tempest. Объявление было сделано вскоре после прибытия британской авианосной ударной группы в Японию для беспрецедентных совместных учений, в ходе которых британские F-35B впервые сели на японский авианосец.

Если переброска состоится, F-15 станет самым тяжелым истребителем в Европе за пределами Белоруссии и Украины, а также самым быстрым на континенте. Помимо этих двух постсоветских государств, европейские страны полагаются на более легкие истребители меньшей дальности — такие как F-16, F-35 и Eurofighter, — оснащенные заметно меньшими радарами и уступающие F-15 по скорости и высоте полета. Хотя британские вооруженные силы рассматривали возможность закупки F-15 и еще более тяжелого F-14 в 1970-х годах, высокие расходы на эксплуатацию этих машин и необходимость поддержания национальной оборонной промышленности стали факторами, которые подтолкнули Лондон к совместным программам с европейскими странами, воплотившимися впоследствии в проектах Tornado и Eurofighter.

Несмотря на то что японские F-15 все чаще считают устаревшими и часть парка планируется вывести из эксплуатации и заменить на F-35, чуть меньше половины флота будет модернизировано. Эти самолеты получат новое авионику и вооружение, доведенные до уровня F-15EX, закупаемого ВВС США.

Япония подтвердила планы по разработке собственного истребителя шестого поколения в феврале 2019 года. Тогда ожидалось, что программа будет серьезно зависеть от поддержки США. Однако в декабре 2022 года было объявлено о слиянии японского проекта с британской программой Tempest в рамках новой инициативы Global Combat Air Programme, в которой две страны планировали совместно разработать двигатели. При этом, как и Япония, европейские государства-участники программы не имеют опыта создания истребителей-невидимок даже пятого поколения.

Программы Eurofighter и Tornado, в которых ранее участвовали Великобритания и Италия, считались слабыми конкурентами своего времени. Задержки и проблемы в реализации нового проекта породили сомнения, что Япония может отказаться от него в пользу закупки усовершенствованных версий F-35 или истребителя шестого поколения F-47, который США предложили в мае. Предполагается, что F-47 станет более тяжелым, современным и эффективным самолетом, появится значительно раньше, но при этом не даст Японии сопоставимых возможностей для участия своей промышленности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию
Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала
Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть
Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость
Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей
Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.