Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков

Танк Т-90М "Прорыв" получил усовершенствованную систему защиты, огня и управления, что делает его лучшей массовой боевой машиной. Об особенностях этого танка в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Основной боевой танк Т-90МС

Кнутов отметил, что модернизированный танк получил такое название не случайно, так как его конструкция претерпела важные изменения. По его словам, башня и система хранения боеприпасов были изменены, что повышает живучесть экипажа в случае возгорания боекомплекта.

"Ну, а то, что касается системы управления и системы управления огнем, она намного совершеннее, чем на всех остальных боевых машинах и позволяет достаточно точно вести огонь", — пояснил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что значительно улучшены условия управляемости, что облегчает действия механика-водителя даже в сложных условиях.

"Система защиты от дронов применяется разная. Есть варианты с активной системой защиты, когда фактически по дронам используются небольшие ракеты или другие средства поражения, которые устанавливаются на танк", — добавил Кнутов.

Он пояснил, что кроме активной защиты используется и пассивная — так называемые "мангалы", а также специальные маскировочные сети, снижающие заметность в инфракрасном диапазоне.

"То есть, все это, в общем, дает серьезное преимущество танку Т-90М "Прорыв". Более того, отработана методика ведения огня с закрытых позиций, что, по сути, делает данный танк в какой-то степени самоходным орудием, но не просто самоходным орудием, а благодаря системе управления огнем высокоточным орудием", — подчеркнул Кнутов.

По его мнению, Т-90М сегодня является лучшим танком среди тех, что производятся массово.