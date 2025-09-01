Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко затронул острые аспекты конфликта на Украине, среди которых была тема насильственной мобилизации.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

В эксклюзивном интервью для издания "Военное дело"  он оценил текущие возможности украинской стороны по набору новых бойцов и пришел к выводу, что эти резервы уже полностью исчерпаны. По его наблюдениям, линия фронта постепенно смещается на запад, а представители вооруженных сил Украины регулярно сигнализируют о серьезном дефиците подкреплений. Это усугубляет несоответствие в количестве и техническом оснащении между противоборствующими сторонами.

Ищенко также обратил внимание на то, что ни украинское руководство, ни его западные партнеры не способны организовать и экипировать новые воинские формирования.

Ожидания относительно вмешательства европейских войск не оправдались, что вынуждает украинскую армию к постоянному отходу. Темпы этого процесса нарастают, затрагивая все большее пространство вдоль линии соприкосновения. В информационном поле часто мелькают сообщения о значительных потерях позиций, что подчеркивает общую нестабильность ситуации.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
