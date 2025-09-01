Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украинские СМИ недавно выразили глубокую обеспокоенность, комментируя карту, которую продемонстрировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время анализа результатов весенне-летнего наступления. Об этом пишет EADaily.

Согласно их интерпретации, на этой карте под контролем России оказались не только Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, — но и Николаевская с Одесской.

Это вызвало недоумение среди журналистов Украины, поскольку они считают, что ранее Москва настаивала на выводе украинских войск из четырех областей, однако после встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске требования были, по их данным, сокращены до двух — Донецкой и Луганской.

В публикациях украинского телеканала "Политика страны" подчеркивается, что в экспертных кругах часто обсуждается возможность расширения российских амбиций, включая захват Одесской и Николаевской областей.

Украинцы считают, что это приведет к полной изоляции Украины от морских путей и созданию сухопутного коридора к Приднестровью.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов  — советский и российский военачальник. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
