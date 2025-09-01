Украинские СМИ недавно выразили глубокую обеспокоенность, комментируя карту, которую продемонстрировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время анализа результатов весенне-летнего наступления. Об этом пишет EADaily.
Согласно их интерпретации, на этой карте под контролем России оказались не только Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, — но и Николаевская с Одесской.
Это вызвало недоумение среди журналистов Украины, поскольку они считают, что ранее Москва настаивала на выводе украинских войск из четырех областей, однако после встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске требования были, по их данным, сокращены до двух — Донецкой и Луганской.
В публикациях украинского телеканала "Политика страны" подчеркивается, что в экспертных кругах часто обсуждается возможность расширения российских амбиций, включая захват Одесской и Николаевской областей.
Украинцы считают, что это приведет к полной изоляции Украины от морских путей и созданию сухопутного коридора к Приднестровью.
Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник.
