Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику

Европейский союз делает решительные шаги в укреплении своей обороноспособности, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Румынии.

Фото: navy.mil by ВМС США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Резервисты ВМС США стреляют из 40-мм гранатомета MK-19 во время учений

Она подчеркнула, что уже к концу текущего года или в начале следующего могут стартовать первые инициативы по изготовлению вооружений с использованием специального кредитного механизма SAFE, объемом 150 миллиардов евро.

Этот инструмент был утвержден странами-членами ЕС весной, и, по ее словам, им уже воспользовались все 19 участвующих государств для расширения производства оружия.

Ранее Еврокомиссия представила обновленную оборонную концепцию, изначально названную "Перевооружение Европы", но позже переименованную в "Готовность 2030" под давлением некоторых партнеров.

Документ подразумевает значительные вложения — около 800 миллиардов евро — на ближайшие четыре года, чтобы повысить боеготовность и независимость от внешних поставщиков. Фон дер Ляйен отметила, что такой подход обеспечит стабильность и долгосрочные соглашения в военной сфере.

Однако эти планы вызывают критику со стороны России, которая видит в поставках оружия на Украину прямое вмешательство в конфликт.

Москва предупреждает, что такие действия только усугубляют напряженность и не способствуют дипломатическому урегулированию. Российские официальные лица, в частности, заявляют, что любое вооружение, направляемое в зону боевых действий, может стать легитимной целью, а эскалация со стороны НАТО лишь увеличивает риски для региональной стабильности.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

