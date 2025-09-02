Переброска войск и наемников под Харьков: отвлекающий маневр или отчаянный ход

Переброска наемников и расчетов радиоэлектронной борьбы на харьковское направление не меняет стратегическую ситуацию. Обстановку в регионе и причину переброски подразделений ВСУ Pravda.Ru прокомментировал капитан 3 ранга запаса Максим Климов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Ранее ТАСС сообщил, что наемники "Иностранного легиона" ВСУ, а также расчеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки переброшены в Харьковскую область.

Климов пояснил, что противник продолжает упорно сопротивляться, а отсутствие сплошной линии фронта осложняет действия российских штурмовых групп. По его словам, украинская сторона использует инженерно оборудованные позиции и активно применяет беспилотники.

Он также указал, что обстановка остается крайне напряженной не только под Харьковом, но и на других направлениях, включая Покровское.

По мнению эксперта, стратегическое значение имеет не харьковское направление, а юг, где решающим станет выход на правый берег Днепра.