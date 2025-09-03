Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

Представители казачьих обществ приняли участие в парадах в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Парад Победы над милитаристской Японией

Забайкальские казаки прошли торжественным маршем в Чите

В столице Забайкалья в параде принял участие расчёт из 41 казака под командованием атамана станичного казачьего общества "Станица Новая" Николая Гладышева. Впервые в истории в торжествах участвовала конная группа, состоящая из 14 всадников. Возглавил кавалерийский отряд казак Виктор Перфильев. Всадники были одеты в форму кавалеристов времён Второй мировой войны и эффектно прошли маршем по главной площади Читы.

Символический выстрел с Титовской сопки

В честь знаменательной даты с обзорной площадки Титовской сопки у часовни святого Александра Невского в полдень прогремел артиллерийский залп из гаубицы Д-30. В церемонии принял участие заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Сергей Ворожейкин.

Юные казаки Сахалина — участники Парада Победы в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на параде прошёл расчёт Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска. В его состав вошли участники казачьего молодёжного движения, которое насчитывает более 300 юных казачат. Возглавил колонну казак хуторского общества "Казачья горка" Александр Пискунов.

Второе парадное шествие года для хабаровских казаков

В Хабаровске участие в параде принял расчёт Союза казачьей молодёжи окружного казачьего общества Хабаровского края. Командовал колонной Михаил Лапин. Это уже второе участие казаков в параде в этом году — ранее расчёт прошёл по Красной площади 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.