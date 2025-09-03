Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека
Один шаг перед приготовлением делает бутерброды сочными внутри и хрустящими снаружи

Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

2:02
Силовые структуры » Военные новости

Представители казачьих обществ приняли участие в парадах в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны.

Парад Победы над милитаристской Японией
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Парад Победы над милитаристской Японией

Забайкальские казаки прошли торжественным маршем в Чите

В столице Забайкалья в параде принял участие расчёт из 41 казака под командованием атамана станичного казачьего общества "Станица Новая" Николая Гладышева. Впервые в истории в торжествах участвовала конная группа, состоящая из 14 всадников. Возглавил кавалерийский отряд казак Виктор Перфильев. Всадники были одеты в форму кавалеристов времён Второй мировой войны и эффектно прошли маршем по главной площади Читы.

Символический выстрел с Титовской сопки

В честь знаменательной даты с обзорной площадки Титовской сопки у часовни святого Александра Невского в полдень прогремел артиллерийский залп из гаубицы Д-30. В церемонии принял участие заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Сергей Ворожейкин.

Юные казаки Сахалина — участники Парада Победы в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на параде прошёл расчёт Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска. В его состав вошли участники казачьего молодёжного движения, которое насчитывает более 300 юных казачат. Возглавил колонну казак хуторского общества "Казачья горка" Александр Пискунов.

Второе парадное шествие года для хабаровских казаков

В Хабаровске участие в параде принял расчёт Союза казачьей молодёжи окружного казачьего общества Хабаровского края. Командовал колонной Михаил Лапин. Это уже второе участие казаков в параде в этом году — ранее расчёт прошёл по Красной площади 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.