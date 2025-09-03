Новые бомбы, старая игра: почему Москва не видит угрозы в украинских УМПК

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Украинское производство бомб с УМПК не изменит баланс сил, так как российская оборона многоэшелонная. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя сообщения о появлении у ВСУ аналога российских планирующих бомб.

Взрыв в результате авиаудара
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв в результате авиаудара

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заявил, что вооруженные силы Украины надеются, что их аналог российских планирующих авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции создаст проблемы для сил противовоздушной обороны России. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что украинские истребители МиГ-29 начали получать бомбы с УМПК.

Корольков подчеркнул, что речь идет о стандартных боеприпасах, которые не представляют собой принципиально нового оружия. Он добавил, что Украина ранее использовала французские боеприпасы, но теперь наладила выпуск собственных.

По его словам, появление новых вооружений всегда осложняет боевую обстановку, но Россия имеет надежную оборону.

"Они могут сокрушить нашу оборону, противостояния не будет, у нас оборона многошелонная, и на каждом направлении она сейчас вообще усилена практически до предела", — сказал эксперт.

Корольков считает, что использование украинскими летчиками истребителей МиГ-29, собранных со всей Восточной Европы, усложняет борьбу с носителями бомб, но не меняет общей картины.

При этом эксперт уверен, что угрозу российской обороне новые украинские вооружения не создают.

"Проблема увеличится, но не настолько, как об этом заявляет корреспондент американской газеты. Это ожидаемо", — заключил Корольков.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
