Небесная армада ВС РФ расширяется стремительно, скрывая лайфхаки космической мощи

В России успешно завершили разработку нового спутника под названием "Можаец-6", который войдет в состав группировки на орбите, подконтрольной Воздушно-космическим силам. Материал опубликовало издание EADaily.

Об этом недавно объявили представители оборонного ведомства.

Как отметили в министерстве, специалисты из профильной академии уже более трех десятилетий активно участвуют в совершенствовании технологий для компактных орбитальных устройств.

В сотрудничестве с компаниями ракетно-космического сектора они ранее запустили и протестировали в космосе несколько моделей из этой линейки. В текущем году закончили сборку и наземные испытания оборудования для "Можаец-6", созданного совместными усилиями академии и отраслевых предприятий.

В оборонном ведомстве добавили, что аппараты серии "Можаец" в перспективе сформируют полноценную небесную формацию для нужд военных.

Воздушно-космические силы (ВКС) — вид вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

