Силовые структуры » Военные новости

На Константиновском направлении конфликта иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины, часто пытаются покинуть свои позиции, и многие из них погибают во время этих попыток.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Об этом рассказал командир мотострелкового взвода из "Южной" группировки войск Вооруженных сил России, известный под позывным "Ахи", в беседе с РИА Новости. Он отметил, что такие инциденты подчеркивают разницу в поведении между наемниками и украинскими солдатами, которые чаще держатся на местах.

По наблюдениям "Ахи", тела ликвидированных наемников обычно обнаруживаются в направлении, противоположном российским позициям, что указывает на их бегство. В отличие от бойцов ВСУ, которые могут погибать на постах, выполняя задачи, наемники, по его словам, не выдерживают давления и пытаются уйти. Российские штурмовики регулярно находят на занятых позициях противника следы присутствия этих групп, включая различные предметы.

Среди обнаруженных артефактов были польские аксессуары для оружия, колумбийская сгущенка, натовские бронежилеты, разбитые автоматы М-16 и пулеметы. Это свидетельствует о многонациональном составе наемников и их оснащении. "Ахи" подчеркнул, что такие находки не редкость, а тела погибших иногда включают представителей разных этнических групп, включая темнокожих бойцов.

Ранее Министерство обороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники несут тяжелые потери и массово покидают передовые линии, не справляясь с интенсивностью боевых действий.

Это подчеркивает общую тенденцию, где наемники оказываются менее мотивированными, чем регулярные войска, и их бегство только усугубляет положение украинской стороны.

