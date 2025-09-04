В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В России впервые стартовала специализированная программа адаптации для казаков, принимавших участие в специальной военной операции.

Открытие программы реабилитации казаков-участников СВО
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Открытие программы реабилитации казаков-участников СВО

Реабилитационные мероприятия проходят на базе медицинского центра "Решма" Федерального медико-биологического агентства России. Торжественное открытие состоялось 4 сентября.

Приветственные слова от лица руководства страны и казачества

Приветственное слово от помощника Президента РФ, председателя Совета при Президенте по делам казачества Дмитрия Миронова огласил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Благодаря мужеству, самоотверженности и силе духа, проявленным на специальной военной операции, вы внесли вклад в укрепление мощи нашей страны", — подчеркнул он.

Всероссийский атаман также отметил, что программа проводится впервые и направлена на поддержку самих казаков и их семей: "Это стало возможным благодаря решению Президента Российской Федерации. Мы впервые проводим реабилитацию именно для казаков — участников СВО".

Участие представителей государственных структур

На открытии присутствовала статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Анна Котова. Она огласила приветствие от главы ФАДН Игоря Баринова:

"Разнообразные формы и программы реабилитации участников СВО уже реализуются. Сегодня же стартует первая в России программа, ориентированная именно на казаков. Мы ожидаем, что её положительный опыт будет масштабирован".

Духовная поддержка и благословение

Мероприятие благословил духовник Всероссийского казачьего общества и ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. Он передал приветствие от митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла:

"Государство, Церковь и казачье сообщество обеспокоены судьбой каждого воина. Принимаются конкретные шаги, чтобы участники СВО получали поддержку и реабилитацию".

Каждому участнику были вручены молитвослов православного казака и карманная икона Божией Матери "Избавительница от бед".

Поддержка со стороны медицинского сообщества

С приветствием к участникам обратилась врио главного врача медицинского центра "Решма" Юлия Куликова: "Надеюсь, за эти две недели вы зарядитесь положительными эмоциями. Желаю вам крепкого сибирского здоровья и мирного неба".

Награждение отличившихся казаков

В рамках церемонии состоялось награждение казаков, проявивших доблесть в ходе СВО. Медали "Казачья доблесть" Всероссийского казачьего общества вручил атаман Виталий Кузнецов.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
