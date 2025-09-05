В ночь на 5 сентября на Россию обрушилась крупная атака украинских беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО, уничтожив 92 аппарата самолетного типа.
Публикацию об этом сделало издание "Вести Подмосковья", со ссылкой на в пресс-службу Министерства обороны РФ, подчеркивая эффективность мер по защите воздушного пространства. Атака была распределена по нескольким регионам, что указывает на попытку противника нанести ущерб на широком фронте.
Наибольшее число дронов, 15 штук, было сбито над Брянской областью, где, вероятно, сосредоточены стратегически важные объекты.
В Ростовской области уничтожено 13 беспилотников, в Тульской — 12, в Калужской — 11, в Рязанской — 9, над Крымом — 8, в Воронежской — 7, в Курской и Орловской — по 5, в Липецкой и Белгородской — по 2, а также по одному над Смоленской областью и в акваториях Черного и Азовского морей. Такие действия демонстрируют эскалацию конфликта, где дроны используются для диверсий, но российская оборона справилась, минимизируя риски.
Уточнения
Минобороны России — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
