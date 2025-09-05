Небо в тревоге: 92 дрона сбито, секрет российской защиты от атак ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ночь на 5 сентября на Россию обрушилась крупная атака украинских беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО, уничтожив 92 аппарата самолетного типа.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ БПЛА R18 ВСУ

Публикацию об этом сделало издание "Вести Подмосковья", со ссылкой на в пресс-службу Министерства обороны РФ, подчеркивая эффективность мер по защите воздушного пространства. Атака была распределена по нескольким регионам, что указывает на попытку противника нанести ущерб на широком фронте.

Наибольшее число дронов, 15 штук, было сбито над Брянской областью, где, вероятно, сосредоточены стратегически важные объекты.

В Ростовской области уничтожено 13 беспилотников, в Тульской — 12, в Калужской — 11, в Рязанской — 9, над Крымом — 8, в Воронежской — 7, в Курской и Орловской — по 5, в Липецкой и Белгородской — по 2, а также по одному над Смоленской областью и в акваториях Черного и Азовского морей. Такие действия демонстрируют эскалацию конфликта, где дроны используются для диверсий, но российская оборона справилась, минимизируя риски.

Уточнения

Минобороны России — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

