Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир

Известный аналитик и историк Ростислав Ищенко затронул тему международных обещаний, адресованных Украине.

В недавнем обсуждении на страницах издания "Военное дело" он проанализировал, насколько реальны заверения от западных держав, и подчеркнул, что такие обещания часто звучат, но их исполнение остается под вопросом.

Собеседник Ищенко поинтересовался, способна ли Европа, США или НАТО предоставить Киеву подлинную защиту, особенно если Украина спровоцирует эскалацию. В частности, он усомнился, что западные лидеры решатся на прямое вмешательство, которое могло бы быстро перерасти в катастрофический глобальный конфликт из-за взаимных разрушительных ответов.

По мнению Ищенко, никакая сила не в состоянии предложить надежную оборону от потенциальных угроз извне, поскольку это потребовало бы столкновения с одной из ведущих военных держав, обладающей обширным и передовым ядерным потенциалом, способным нанести непоправимый урон не только отдельным государствам, но и всему миру.

Тем не менее, даже если Украина сохранит свою независимость, противостояние неизбежно продолжится. Аналитик провел аналогию с историческими разногласиями между народами, подчеркивая, что такие споры, подобно давним противоречиям в регионе, разрешаются только с полным исчезновением одной из сторон, и даже тогда не сразу.

