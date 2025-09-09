Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кризис набирает силу: что стоит за очередной отставкой очередного правительства Франции
Венесуэла в огне: министерство войны США оправдывает свое название
Пышные соцветия без хлопот: замена гортензий, которая удивит
Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции
Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор

Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир

1:29
Силовые структуры » Военные новости

Известный аналитик и историк Ростислав Ищенко затронул тему международных обещаний, адресованных Украине.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

В недавнем обсуждении на страницах издания "Военное дело" он проанализировал, насколько реальны заверения от западных держав, и подчеркнул, что такие обещания часто звучат, но их исполнение остается под вопросом.

Собеседник Ищенко поинтересовался, способна ли Европа, США или НАТО предоставить Киеву подлинную защиту, особенно если Украина спровоцирует эскалацию. В частности, он усомнился, что западные лидеры решатся на прямое вмешательство, которое могло бы быстро перерасти в катастрофический глобальный конфликт из-за взаимных разрушительных ответов.

По мнению Ищенко, никакая сила не в состоянии предложить надежную оборону от потенциальных угроз извне, поскольку это потребовало бы столкновения с одной из ведущих военных держав, обладающей обширным и передовым ядерным потенциалом, способным нанести непоправимый урон не только отдельным государствам, но и всему миру.

Тем не менее, даже если Украина сохранит свою независимость, противостояние неизбежно продолжится. Аналитик провел аналогию с историческими разногласиями между народами, подчеркивая, что такие споры, подобно давним противоречиям в регионе, разрешаются только с полным исчезновением одной из сторон, и даже тогда не сразу.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы
Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять
Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц
Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.