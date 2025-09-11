Европа тайно готовит удар по НАТО: Россия в ожидании сюрприза

Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о перспективах формирования объединенных вооруженных сил в Европе, отвечая на запросы аудитории.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

В свежем интервью для издания "Военное дело" он отметил, что концепция такой армии в принципе может воплотиться в жизнь, однако на данный момент европейские страны не располагают достаточными средствами и не демонстрируют необходимого сплочения для этого шага.

По его мнению, пока невозможно точно определить, окажется ли это развитие выгодным или вредным для интересов России, поскольку все зависит от конкретных обстоятельств на момент реализации. Ищенко подчеркнул, что пока неизвестно, состоится ли создание подобной структуры вообще, и как в тот период сложатся связи между континентом, Москвой и Вашингтоном — именно эти факторы повлияют на общую оценку.

Ранее специалист уже высказывался о том, что не стоит полагаться на быстрый внутренний кризис внутри Европейского союза. Как он пояснил, на такой сценарий можно лишь надеяться, но строить планы на его основе рискованно.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

