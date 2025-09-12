Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига

Высокая награда присвоена казаку Вадиму Тумасову за героизм на передовой. А именно — за стойкость под вражеским огнём и 81 день одиночной обороны. Расскажем, как это было.
Указом Президента от 22 августа 2025 года Орденом Мужества был награждён Вадим Тумасов, боец батальона БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска. Высокая награда стала признанием подвига казака, проявившего исключительную стойкость на одном из самых сложных участков фронта специальной военной операции.
Осенью прошлого года Вадим Тумасов удерживал захваченную российскими войсками позицию на Белогоровском направлении в ЛНР. Опорный пункт находился в дренажной трубе под постоянным огнём противника.
В течение 81 дня Вадим не покидал позицию, несмотря на ранения, нехватку снабжения и тяжёлые погодные условия. Последние семь дней он вёл оборону в полном одиночестве.
Сам боец признаётся: главной мотивацией была ответственность перед товарищами.
"Пацаны… Ранения из лёгких переходили в тяжёлые. Месяц-полтора, может два — всё держалось на мне. Понимал, если и я слягу, тогда всё. А так как у меня день рождения 9 мая, то я не должен давать заднюю", — рассказал Вадим Тумасов.
По словам сослуживцев, ежедневно позицию атаковали более 20 вражеских дронов. Несмотря на постоянную угрозу, Вадим не покинул рубеж. Эвакуация была крайне затруднена, но боец сумел выбраться живым и вернуться домой, на родной Урал.
Сегодня Вадим Тумасов находится дома, среди семьи и земляков. Награждение Орденом Мужества стало признанием личного героизма, преданности долгу, боевым товарищам и стойкости русского солдата.
Справка
Орден Мужества — государственная награда Российской Федерации, вручается за проявленную личную храбрость и самоотверженность при защите Отечества, выполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
