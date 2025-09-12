Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига

Высокая награда присвоена казаку Вадиму Тумасову за героизм на передовой. А именно — за стойкость под вражеским огнём и 81 день одиночной обороны. Расскажем, как это было.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Вадим Тумасов

Указом Президента от 22 августа 2025 года Орденом Мужества был награждён Вадим Тумасов, боец батальона БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска. Высокая награда стала признанием подвига казака, проявившего исключительную стойкость на одном из самых сложных участков фронта специальной военной операции.

81 день под обстрелами — позиция на Белогоровском направлении

Осенью прошлого года Вадим Тумасов удерживал захваченную российскими войсками позицию на Белогоровском направлении в ЛНР. Опорный пункт находился в дренажной трубе под постоянным огнём противника.

В течение 81 дня Вадим не покидал позицию, несмотря на ранения, нехватку снабжения и тяжёлые погодные условия. Последние семь дней он вёл оборону в полном одиночестве.

"Если я слягу — всё, нам тогда кранты"

Сам боец признаётся: главной мотивацией была ответственность перед товарищами.

"Пацаны… Ранения из лёгких переходили в тяжёлые. Месяц-полтора, может два — всё держалось на мне. Понимал, если и я слягу, тогда всё. А так как у меня день рождения 9 мая, то я не должен давать заднюю", — рассказал Вадим Тумасов.

По словам сослуживцев, ежедневно позицию атаковали более 20 вражеских дронов. Несмотря на постоянную угрозу, Вадим не покинул рубеж. Эвакуация была крайне затруднена, но боец сумел выбраться живым и вернуться домой, на родной Урал.

Возвращение героя

Сегодня Вадим Тумасов находится дома, среди семьи и земляков. Награждение Орденом Мужества стало признанием личного героизма, преданности долгу, боевым товарищам и стойкости русского солдата.

Справка

Орден Мужества — государственная награда Российской Федерации, вручается за проявленную личную храбрость и самоотверженность при защите Отечества, выполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.