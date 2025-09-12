Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты
Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз
Самокат оставил — кошелёк потерял: в Кузбассе готовят новый штраф
Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут
Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю

Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига

Силовые структуры » Военные новости

Высокая награда присвоена казаку Вадиму Тумасову за героизм на передовой. А именно — за стойкость под вражеским огнём и 81 день одиночной обороны. Расскажем, как это было.

Вадим Тумасов
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Вадим Тумасов

Указом Президента от 22 августа 2025 года Орденом Мужества был награждён Вадим Тумасов, боец батальона БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска. Высокая награда стала признанием подвига казака, проявившего исключительную стойкость на одном из самых сложных участков фронта специальной военной операции.

81 день под обстрелами — позиция на Белогоровском направлении

Осенью прошлого года Вадим Тумасов удерживал захваченную российскими войсками позицию на Белогоровском направлении в ЛНР. Опорный пункт находился в дренажной трубе под постоянным огнём противника.

В течение 81 дня Вадим не покидал позицию, несмотря на ранения, нехватку снабжения и тяжёлые погодные условия. Последние семь дней он вёл оборону в полном одиночестве.

"Если я слягу — всё, нам тогда кранты"

Сам боец признаётся: главной мотивацией была ответственность перед товарищами.

"Пацаны… Ранения из лёгких переходили в тяжёлые. Месяц-полтора, может два — всё держалось на мне. Понимал, если и я слягу, тогда всё. А так как у меня день рождения 9 мая, то я не должен давать заднюю", — рассказал Вадим Тумасов.

По словам сослуживцев, ежедневно позицию атаковали более 20 вражеских дронов. Несмотря на постоянную угрозу, Вадим не покинул рубеж. Эвакуация была крайне затруднена, но боец сумел выбраться живым и вернуться домой, на родной Урал.

Возвращение героя

Сегодня Вадим Тумасов находится дома, среди семьи и земляков. Награждение Орденом Мужества стало признанием личного героизма, преданности долгу, боевым товарищам и стойкости русского солдата.

Справка

Орден Мужества — государственная награда Российской Федерации, вручается за проявленную личную храбрость и самоотверженность при защите Отечества, выполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.