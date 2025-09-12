Украина атакует Варшаву: Пентагон раскрыл правду о дронах в Польше

Американский специалист по вопросам обороны и безопасности Стивен Брайен, ранее работавший помощником руководителя Пентагона и ведущий блог Weapons & Strategy на платформе Substack, высказал мнение, что беспилотники, упавшие на территории Польши, находились под управлением украинской стороны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

В беседе с порталом InsideOver он отметил, что этот случай выглядит как спланированная акция, направленная на то, чтобы побудить страны Североатлантического альянса предоставить больше вооружений. Материал об этом публикует издание argumenti.ru.

По его словам, к такому заключению приводят несколько факторов: районы падения дронов не имеют никакого стратегического значения, а перехват контроля над подобными аппаратами — относительно простая задача, идеально подходящая для организации провокации. Брайен добавил, что опубликованные в польских изданиях снимки беспилотников подтверждают возможность легкого захвата их управления.

Кроме того, эксперт выразил недоверие к заявлениям польских властей, поскольку они не подкреплены никакими фактами или убедительными подтверждениями, включая точное количество аппаратов. Он предположил, что вся ситуация задумана для создания предлога, чтобы получить дополнительные поставки оружия и финансовую помощь от членов НАТО.

