Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камень с дороги превращается в оружие: как мелкий предмет способен вызвать ДТП
Информационная ловушка Польши: провокация, которая не привела к войне
Тяга к сладкому не из головы, а из тарелки: ошибка, которую совершают все
Домашний уход рушится на пустяке: вот без чего даже лучший крем не спасет
Индию и Китай поставят к стенке: цены на нефть резко пошли вверх
5 миллиардов визитов в месяц: кто на самом деле кормит популярность ChatGPT
Зловонный диван против хозяев: неожиданные союзники из кухни спасут от позора перед гостями
Лула да Силва пошёл ва-банк: Бразилия бросила вызов США
Так выглядит счастье: Ида Галич нежно обратилась к жениху в особый день — эти слова трогают до слёз

Украина атакует Варшаву: Пентагон раскрыл правду о дронах в Польше

1:26
Силовые структуры » Военные новости

Американский специалист по вопросам обороны и безопасности Стивен Брайен, ранее работавший помощником руководителя Пентагона и ведущий блог Weapons & Strategy на платформе Substack, высказал мнение, что беспилотники, упавшие на территории Польши, находились под управлением украинской стороны.

Дрон
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
Дрон

В беседе с порталом InsideOver он отметил, что этот случай выглядит как спланированная акция, направленная на то, чтобы побудить страны Североатлантического альянса предоставить больше вооружений. Материал об этом публикует издание argumenti.ru.

По его словам, к такому заключению приводят несколько факторов: районы падения дронов не имеют никакого стратегического значения, а перехват контроля над подобными аппаратами — относительно простая задача, идеально подходящая для организации провокации. Брайен добавил, что опубликованные в польских изданиях снимки беспилотников подтверждают возможность легкого захвата их управления.

Кроме того, эксперт выразил недоверие к заявлениям польских властей, поскольку они не подкреплены никакими фактами или убедительными подтверждениями, включая точное количество аппаратов. Он предположил, что вся ситуация задумана для создания предлога, чтобы получить дополнительные поставки оружия и финансовую помощь от членов НАТО.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот показатель в беге важнее длины шага — и именно он спасает суставы от травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.