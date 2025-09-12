Чёрное море под прицелом: НАТО запускает учения невиданных масштабов

В пятницу на пресс-конференции главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал начало новой инициативы под названием "Восточный страж".

Он подчеркнул, что эта операция будет развернута по всему восточному рубежу альянса, охватывая обширные территории.

По мнению Гринкевича, инициатива распространится от северных арктических зон до районов Черного моря и даже Средиземноморья. Это заявление прозвучало во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждались стратегии укрепления безопасности.

Эксперт указал, что такая всеобъемлющая география "позволит альянсу эффективно реагировать на вызовы", но исход зависит от политических решений. Он сравнил это с предыдущими мерами, подчеркивая необходимость баланса между обороной и дипломатией.

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель.

