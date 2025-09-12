Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затхлость больше не поселится в спальне: три приёма, и простыни будут пахнуть цитрусом, как в отеле
Цифры на знаках скорости скрывают больше тайн, чем кажется на первый взгляд
Кто пережил динозавров и метеориты? Существо, способное задушить акулу за секунды
Варите картофель не в воде — вкус пюре сразит наповал
Семена в порядке, грядки полны: вот как простые трюки меняют весь следующий урожай
Холодильник превращается в источник токсинов, если вовремя не выбросить эти продукты
Такой ленивый в маму? Как дети перенимают неактивный образ жизни родителей
Океан превращают в кран: как Калифорния меняет правила выживания, борясь с засухой
Тайны прошлого Кати Гордон: какие неожиданные уроки от экс-мужа Сергея Жорина изменили её жизнь

Чёрное море под прицелом: НАТО запускает учения невиданных масштабов

0:56
Силовые структуры » Военные новости

В пятницу на пресс-конференции главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал начало новой инициативы под названием "Восточный страж".

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Он подчеркнул, что эта операция будет развернута по всему восточному рубежу альянса, охватывая обширные территории.

По мнению Гринкевича, инициатива распространится от северных арктических зон до районов Черного моря и даже Средиземноморья. Это заявление прозвучало во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждались стратегии укрепления безопасности.

Эксперт указал, что такая всеобъемлющая география "позволит альянсу эффективно реагировать на вызовы", но исход зависит от политических решений. Он сравнил это с предыдущими мерами, подчеркивая необходимость баланса между обороной и дипломатией.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Последние материалы
Грабеж века: США придумали, как отобрать у России сотни миллиардов долларов
Школа войны будущего: Эстония начала обучать детей управлению БПЛА
ПВО на продажу: Запад разоружился ради Украины и поставил себя под удар
Дроны над Польшей: Москва раскрыла, кто на самом деле стоял за провокацией
Секретные манёвры у границ РФ: что на самом деле запускает НАТО
Квартира в Киеве и паспорт Украины: Зеленский сделал сенсационное предложение США
Тело кричит о помощи, а вы этого не замечаете: скрытые признаки выгорания
Чёрное море под прицелом: НАТО запускает учения невиданных масштабов
От 400 миллионов к 250 тысячам: как Ивлеева восстанавливает карьеру после скандала
Скрытая угроза в каждой трапезе и каждом вдохе: нанопластик разрушает мужскую силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.