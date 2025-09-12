Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Силовые структуры » Военные новости

В пятницу генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой операции под названием "Восточный страж", которая направлена на укрепление обороны восточных границ альянса.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Это решение было принято на фоне недавнего инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше, что вызвало повышенную тревогу среди членов НАТО.

Рютте пояснил, что инициатива включает развертывание различных военных ресурсов от союзников, таких как Дания, Франция, Великобритания и Германия, с началом в ближайшие дни. Он подчеркнул, что операция будет учитывать специфику угроз, связанных с использованием дронов, и станет частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что над его страной были уничтожены опасные беспилотники, которые он приписал России, но без предоставления доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что инцидент касался более десяти БПЛА, что усилило напряжение в регионе.

Со стороны России временный поверенный в делах Андрей Ордаш отметил отсутствие каких-либо подтверждений российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал запросов на контакты от польских властей и критиковал ЕС и НАТО за необоснованные обвинения. Между тем, Минобороны России заверило, что во время ударов по украинским объектам цели в Польше не предусматривались и выразило готовность к консультациям.

В Белоруссии, по словам начальника генштаба Павла Муравейко, ночью информировали Польшу и Литву о приближении дронов, а Варшава предупреждала Минск об аналогичных угрозах с Украины. Белорусские ПВО отслеживали и уничтожали часть сбившихся с курса беспилотников под влиянием радиоэлектронной борьбы, что помогло предотвратить эскалацию.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
