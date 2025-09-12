Секретные манёвры у границ РФ: что на самом деле запускает НАТО

В пятницу генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой операции под названием "Восточный страж", которая направлена на укрепление обороны восточных границ альянса.

Это решение было принято на фоне недавнего инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше, что вызвало повышенную тревогу среди членов НАТО.

Рютте пояснил, что инициатива включает развертывание различных военных ресурсов от союзников, таких как Дания, Франция, Великобритания и Германия, с началом в ближайшие дни. Он подчеркнул, что операция будет учитывать специфику угроз, связанных с использованием дронов, и станет частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что над его страной были уничтожены опасные беспилотники, которые он приписал России, но без предоставления доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что инцидент касался более десяти БПЛА, что усилило напряжение в регионе.

Со стороны России временный поверенный в делах Андрей Ордаш отметил отсутствие каких-либо подтверждений российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал запросов на контакты от польских властей и критиковал ЕС и НАТО за необоснованные обвинения. Между тем, Минобороны России заверило, что во время ударов по украинским объектам цели в Польше не предусматривались и выразило готовность к консультациям.

В Белоруссии, по словам начальника генштаба Павла Муравейко, ночью информировали Польшу и Литву о приближении дронов, а Варшава предупреждала Минск об аналогичных угрозах с Украины. Белорусские ПВО отслеживали и уничтожали часть сбившихся с курса беспилотников под влиянием радиоэлектронной борьбы, что помогло предотвратить эскалацию.

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель.

