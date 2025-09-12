Дроны над Польшей: Москва раскрыла, кто на самом деле стоял за провокацией

В пятницу немецкий МИД вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева для обсуждения инцидента с беспилотниками в Польше.

Российское посольство в Берлине отреагировало, охарактеризовав произошедшее как тщательно спланированную провокацию, в которой первостепенный интерес имеют украинские власти, страдающие от неудач на фронте. Заявление Нечаева оказалось в распоряжении РИА Новости.

По мнению дипломатов, такая акция выгодна не только Киеву, но и некоторым европейским государствам, которые настаивают на ужесточении санкций против Москвы и подрыве любых попыток диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

Это заявление подчеркивает растущую напряженность в отношениях, где обвинения часто используются без твердых оснований.

Серге́й Ю́рьевич Неча́ев — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германии (с 2018 года).

