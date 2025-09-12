ПВО на продажу: Запад разоружился ради Украины и поставил себя под удар

В недавней публикации американской газеты The Wall Street Journal поднимается вопрос о снижении обороноспособности НАТО на восточных границах, связанный с передачей части систем противовоздушной обороны Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Издание подчеркивает, что такая передислокация ресурсов привела к заметному ослаблению потенциала альянса в этом регионе, что является одной из главных уязвимостей.

По данным неназванного представителя военного блока, дефицит средств ПВО на восточном фланге стал критической проблемой, усугубленной перераспределением активов. Британские официальные лица отметили, что европейские страны могут рассмотреть варианты усиления защиты Польши, однако пока неясно, кто именно предоставит оборудование и в каком объеме.

Кроме того, европейские дипломаты указывают на недостаток специализированных самолетов AWACS, которые необходимы для эффективного мониторинга ситуации на Украине и предотвращения подобных угроз.

Ранее в издании Politico появилось сообщение о том, что в НАТО и ЕС признали свою неподготовленность к вызовам, таким как атаки беспилотников, особенно на фоне недавних инцидентов в Польше.

Уточнения

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — электронная система разведки и управления, устанавливаемая на летательном средстве и предназначенная для дальнего обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде), наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач. Подобные системы рассчитаны на использование в боевых действиях.

