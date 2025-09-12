Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

В Эстонии стартовала инновационная программа, направленная на подготовку старшеклассников к работе с беспилотными аппаратами.

Как сообщает телерадиокомпания ERR, инициатива реализуется Департаментом оборонных ресурсов в сотрудничестве с Эстонской авиационной академией. Курс предлагается как факультативное занятие, и его презентация прошла в четверг в гимназии города Пайде.

По данным организаторов, техническое оснащение и финансирование обеспечиваются министерством обороны республики. В настоящее время проходит пилотный этап в около десяти образовательных учреждениях, и если интерес со стороны школ возрастет, планируется сделать программу доступной повсеместно. Руководители подчеркивают, что это поможет адаптировать молодежь к современным технологиям.

Глава департамента Ана Раннавески отметила, что министерство обороны намерено увеличить бюджет на такие курсы, чтобы расширить их охват.

Ректор Авиационной академии Койт Каскель добавил, что программа включает 35 часов обучения, из которых 10 отведено на практические занятия. Директор гимназии в Пайде Марго Соотла сообщила, что на курс уже записались 20 человек, и практическая часть запланирована на весну, что позволит ученикам применить навыки в реальных условиях.

Эсто́ния — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря и омываемое водами Финского и Рижского заливов.

Школа войны будущего: Эстония начала обучать детей управлению БПЛА
