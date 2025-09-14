Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Силовые структуры

В украинских территориальных центрах комплектования, которые выполняют функции военкоматов, планируется значительное повышение зарплат — более чем втрое.

Это, по мнению экспертов, приведет к усилению принудительной мобилизации в стране. Информация об этом поступила РИА Новости от источников в российских силовых структурах.

Согласно данным, Киев подал заявку на рекордный военный бюджет на 2026 год, составляющий 120 миллиардов долларов, или примерно 172 миллиона долларов в день. В этом бюджете предусмотрено не только увеличение финансирования, но и конкретно рост оплаты труда сотрудников центров комплектования. Источники подчеркивают, что такие меры указывают на намерение сделать процесс мобилизации еще более жестким.

Представители российских структур отмечают, что пока население Украины склонно воспринимать заявления генштаба ВСУ как правдивые, обвиняя критику в распространении "российской пропаганды", мобилизация будет продолжаться до крайних пределов.

Они сравнивают это с "парагвайским сценарием", подразумевая затяжной конфликт, где люди сражаются до полного истощения ресурсов.

Недавно на Украине обострилась проблема нехватки призывников, что приводит к скандалам и протестам. В сети активно распространяются записи, на которых сотрудники центров комплектования силой задерживают мужчин, забирая их в микроавтобусы, часто с применением насилия. В ответ многие уклоняются от призыва: они нелегально покидают страну, устраивают поджоги зданий или скрываются, избегая выхода на улицу.

Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Дмитрий Лубинец ранее указывал, что нарушения со стороны работников этих центров приобрели массовый характер. По его словам, там происходят случаи злоупотребления властью, избиения и даже провокации аварий для задержания граждан.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

