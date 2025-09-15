Казаки стали участниками пилотной программы реабилитации бойцов СВО

Во всероссийском масштабе стартовала первая специализированная программа реабилитации и социальной адаптации для казаков — участников специальной военной операции. Реализуется она на базе медицинского центра "Решма" Федерального медико-биологического агентства России.
Программа рассчитана на двухнедельное пребывание и включает целый спектр мероприятий, направленных на восстановление физического и психоэмоционального состояния. В рамках курса участники проходят:
Особое внимание уделено созданию атмосферы поддержки и единства среди казаков. Замечено, что братская поддержка помогает более быстрому и устойчивому восстановлению.
Уже по итогам первого потока программа доказала свою эффективность. Бойцы отмечают значительное улучшение самочувствия, восстановление душевного равновесия и укрепление боевого духа. Многие из них готовы вернуться либо к полноценной гражданской жизни, либо в свои подразделения и продолжить сражаться с противником.
Инициатором программы выступило Всероссийское казачье общество при поддержке профильных ведомств. Проект открыт для казаков — ветеранов СВО всех казачьих войск и объединений. Новые потоки уже формируются, и каждый участник может рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку. Накопленный врачебный опыт в дальнейшем будет распространён по всей стране. На основании собранных данных будет создана единая система реабилитации участников специальной военной операции.
