Казаки стали участниками пилотной программы реабилитации бойцов СВО

Во всероссийском масштабе стартовала первая специализированная программа реабилитации и социальной адаптации для казаков — участников специальной военной операции. Реализуется она на базе медицинского центра "Решма" Федерального медико-биологического агентства России.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Реабилитация в медицинском центре "Решма" ФМБА России

Комплексный подход: здоровье, психология, адаптация

Программа рассчитана на двухнедельное пребывание и включает целый спектр мероприятий, направленных на восстановление физического и психоэмоционального состояния. В рамках курса участники проходят:

индивидуальные и групповые занятия с психологами,

медицинские процедуры и консультации,

физическую реабилитацию,

посещают культурно-патриотические мероприятия.

Особое внимание уделено созданию атмосферы поддержки и единства среди казаков. Замечено, что братская поддержка помогает более быстрому и устойчивому восстановлению.

Уже есть первые результаты

Уже по итогам первого потока программа доказала свою эффективность. Бойцы отмечают значительное улучшение самочувствия, восстановление душевного равновесия и укрепление боевого духа. Многие из них готовы вернуться либо к полноценной гражданской жизни, либо в свои подразделения и продолжить сражаться с противником.

Поддержка казачьего сообщества на новом уровне

Инициатором программы выступило Всероссийское казачье общество при поддержке профильных ведомств. Проект открыт для казаков — ветеранов СВО всех казачьих войск и объединений. Новые потоки уже формируются, и каждый участник может рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку. Накопленный врачебный опыт в дальнейшем будет распространён по всей стране. На основании собранных данных будет создана единая система реабилитации участников специальной военной операции.