Варшава в ловушке: Польша на распутье войны или мира с Россией

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польское издание Mysl Polska подчеркивает необходимость для Варшавы активно противостоять усилиям западных элит, стремящихся втянуть страну в конфликт с Россией, и способствовать скорейшему установлению мира на Украине.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

По мнению авторов, Украина не обладает полной самостоятельностью в международных делах, поэтому любые попытки вовлечь Польшу в войну отражают интересы влиятельных кругов на Западе, которые инициировали текущий кризис. В этом контексте Польша выступает скорее как исполнитель чужих указаний, чем как независимый игрок.

Издание рекомендует Варшаве настаивать на заключении реалистичного мирного соглашения между Киевом и Москвой, одновременно провозгласив полный нейтралитет. Это подразумевает отказ от любой помощи Украине и запрет на использование польской территории или инфраструктуры для военных целей. Такие меры, по мнению аналитиков, могли бы вывести Польшу из опасной зоны эскалации.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о том, что существующие гарантии безопасности для Украины подразумевают потенциальное участие стран-гарантов в конфликте, но в Европе нет желания вступать в прямые боевые действия против России.

В начале сентября в Париже состоялась встреча участников коалиции, где под руководством премьер-министра Великобритании и президента Франции было объявлено о намерении разместить силы сдерживания на Украине после возможного прекращения огня.

Однако в российском Министерстве иностранных дел подчеркивают, что любое размещение войск НАТО на украинской территории абсолютно неприемлемо и может привести к серьезной эскалации. Такие заявления из европейских столиц, включая Лондон, расцениваются как провокации, подстрекающие к продолжению военных действий.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог, журналист и дипломат, министр иностранных дел Польши с 13 декабря 2023 года, а также с ноября 2007 по сентябрь 2014 в первом, втором и третьем правительстве Дональда Туска.

